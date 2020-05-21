Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на El Partizado de Cope. Первым матчем после долгого перерыва станет встреча "Реал Бетиса" и "Севильи". Сообщается, что официально эту информацию опубликуют 28 мая.
На момент приостановки команды успели сыграть 27 туров. По их итогам лидирует "Барселона" с отрывом от "Реала" в два очка.
Матчи Ла Лиги возобновятся 12 июня
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Испании будет возобновлён 12 июня.
Фото: LiveSport
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