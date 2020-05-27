Руководство Ла Лиги намерено почтить память погибших от коронавируса

После возобновления испанского чемпионата матчи будут приостанавливаться на 20-й минуте.



Такое решение руководство Ла Лиги примет для того, чтобы почтить память жертв COVID-19. В это время на табло стадиона покажут видео, в котором футболисты и другие известные личности выразят свои соболезнования.



Ла Лига возобновится с 8 июня.



В турнирной таблице чемпионата Испании первое место занимает "Барселона", опережающая "Реал" на два очка.