После возобновления испанского чемпионата матчи будут приостанавливаться на 20-й минуте.
Такое решение руководство Ла Лиги примет для того, чтобы почтить память жертв COVID-19. В это время на табло стадиона покажут видео, в котором футболисты и другие известные личности выразят свои соболезнования.
Ла Лига возобновится с 8 июня.
В турнирной таблице чемпионата Испании первое место занимает "Барселона", опережающая "Реал" на два очка.
Руководство Ла Лиги намерено почтить память погибших от коронавируса
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!