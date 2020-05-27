Экс-президент "Барселоны": если бы "Реал" был первым, то Ла Лига завершилась бы досрочно

Экс-президент "Барселоны" Джоан Гаспарт выразил мнение, что лидерство " Реала " спровоцировало бы досрочное завершение сезона.

Фото: Marca

- Если бы "Реал" был первым на момент приостановки сезона, то Ла Лига завершила бы сезон досрочно, - цитирует Гаспарта Goal.



Ла Лига возобновится 8 июня. Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.



Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков в 27 турах. На втором месте идет "Реал" (56), на третьем - "Севилья" (47).