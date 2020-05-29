Чемпионат Испании возобновится 11 июня, новый сезон начнется 12 сентября

Названа точная дата возобновления сезона в чемпионате Испании.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что турнир возобновится 11 июня.



Новый сезон начнется 12 сентября.



"Более 130 наших сотрудников работают, чтобы всё можно было сделать по-новому. Поездки, организация, всё. Мы готовы", - приводит слова Тебаса Marca.



В рамках 28-го тура чемпионата Испании первой игрой после возобновления турнира станет "Севилья" - "Бетис".



В турнирной таблице Ла Лиги лидирует "Барселона", набравшая 58 очков. На втором месте идет "Реал" (56), на третьем - "Севилья" (47).