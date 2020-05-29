Бывший президент "Барселоны": я бы попытался вернуть Неймара. Он второй в мире после Месси

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель сказал, что он бы попытался вернуть бразильского нападающего Неймара из "ПСЖ", если бы вернулся к должности президента клуба.

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- Если бы я был президентом "Барсы", то попытался подписать Неймара. Он второй лучший игрок в мире после Месси и идеально вписывается в клубную философию. Но, учитывая опыт работы с Неймаром, я бы заключил с ним два контракта: один – спортивный, а во втором были бы прописаны аспекты поведения, – цитирует Роселя Marca.



Сандро Росель являлся президентом "Барселоны" с 2010 по 2014 год. Именно он пригласил в клуб Неймара из бразильского "Сантоса". Тогда сделка обошлась каталонскому клубу в 57 млн евро.



Летом 2017 года Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 млн евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 15 матчей и забил 13 голов.