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Линекер: я огромный фанат Роналду, но лучший футболист в истории - Месси

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер ответил на вопрос, кто ему импонирует больше - Месси или Роналду.
Фото: СЭ
- Я огромный фанат Роналду, но, если говорить о лучшем футболисте в истории, это, бесспорно, Месси. Это просто мое мнение, как по мне, тут даже нельзя сравнивать.

Месси на протяжении карьеры играл в потрясающих составах, но кто бы ни играл с ним в команде, его потрясающая статистика остается на прежнем уровне. Раз за разом он доказывает, что скептики ошибаются. Даже в течение последних двух сезонов, когда "Барселона" уже не показывала такой сильный футбол, как в предыдущие годы, его вклад не уменьшился. Без него команда испытывает огромные проблемы, - приводит слова англичанина BBC.

С 1995 по 2000 Лионель Месси играл за молодежный состав аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", оттуда перешел в систему "Барселоны". Форвард выступает за основной состав каталонской команды с 2003 года. Он провел 772 матча во всех турнирах и забил 662 гола. В сборной Аргентины форвард принял участие в 138 официальных матчах и забил 70 голов.

Криштиану Роналду защищал цвета мадридского "Реала" с 2009 по 2018. Форвард дважды стал чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и два раза Суперкубок УЕФА.

В "Ювентус" Роналду перешел летом 2018 года за 112 миллионов евро. В составе "старой синьоры" португалец стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.


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Теги: Линекер Роналду Месси Ювентус Барселона Серия А Ла Лига
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