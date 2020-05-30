Линекер поделился мнением о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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Месси и Роналду - самые титулованные игроки последнего десятилетия. В активе аргентинца 6 "Золотых мячей", у Роналду - 5.



"Сравнение Роналду и Месси - один из поводов, чтобы объединяться. Выбор часто сводится к тому, за кого ты болеешь, — за "Барселону", "Реал" или "Ювентус". Я это понимаю. Хоть я и большой поклонник Роналду, но Месси - лучший в мире. Это мое мнение. У меня нет поводов для сравнения", - приводит слова Линекера BBC.



Месси в нынешнем сезоне сыграл в 22 матчах и забил 19 голов. Роналду забил 21 гол в 22 матчах.