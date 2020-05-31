По его словам, испанский клуб намерено выдал ложную информацию в СМИ.
"Мне очень жаль прибегать к таким методам, но я вынужден сделать это из-за клеветнической кампании, проводимой против меня. И я не имею в виду СМИ. Я имею в виду людей в моем клубе, которые намерены дискредитировать меня как профессионала и человека", — цитирует Гарая El Mundo Deportivo.
Контракт футболиста с "Валенсией" истекает 30 июня. Гарай выступает за испанскую команду с лета 2016 года, перейдя из "Зенита".
В нынешнем сезоне аргентинец провел 23 матча.
"Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 27 матчах 42 очка.
Гарай заявил, что "Валенсия" не предлагала ему новый контракт
Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай опроверг информацию о том, что он отказался продлевать контракт с клубом.
Фото: © Global Look Press
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