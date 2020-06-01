Месси больше не может покинуть "Барселону" бесплатно

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси ближайшим летом не покинет каталонский клуб бесплатно.



В контракте 32-летнего футболиста говорилось, что он может летом 2020 года покинуть "Барселону" на правах свободного агента, если он до июня выскажет руководству такое желание.



На данный момент эта опция недействительна. Представители аргентинского футболиста отказались комментировать эту информацию.



В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси забил 19 голов в 22 матчах.