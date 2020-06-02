"Лион" выкупил камерунского нападающего "Вильярреала"

Нападающий "Вильярреала" Карл Токо Экамби стал полноценным игроком "Лиона".



Как сообщает официальный сайт французского клуба, с футболистом заключен контракт до 2023 года. Сумма трансфера составила 11,5 млн евро.



Экамби выступал за "Лион" с зимы на правах аренды. В 8 матчах камерунец забил два гола и сделал две голевые передачи.



Напомним, Лига 1 была завершена досрочно из-за угрозы распространения коронавируса.