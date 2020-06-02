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"Лион" выкупил камерунского нападающего "Вильярреала"

Нападающий "Вильярреала" Карл Токо Экамби стал полноценным игроком "Лиона".

Как сообщает официальный сайт французского клуба, с футболистом заключен контракт до 2023 года. Сумма трансфера составила 11,5 млн евро.

Экамби выступал за "Лион" с зимы на правах аренды. В 8 матчах камерунец забил два гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, Лига 1 была завершена досрочно из-за угрозы распространения коронавируса.


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Теги: Лион Вильярреал Зарубежные трансферы
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