Игроки "Барселоны" не намерены соглашаться на очередное сокращение зарплат

Футболисты каталонского клуба не согласны с сокращением окладов за июнь.

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За три месяца клубу удалось сэкономить на зарплатах футболистов порядка 40 млн евро. Оклады игроков были снижены в среднем на 17%.



Как сообщает RAC1, руководство "сине-гранатовых" и лично президент клуба Хосеп Мария Бартомеу выступили с предложением сократить выплаты и за июнь, однако в этот раз игроки ответили отказом. Основной причиной является скорое возобновление сезона Ла Лиги.



Сообщается, что размер предложенных сокращений еще больше, чем был до этого.



Напомним, "Барселона" лидирует в турнирной таблицы чемпионата Испании. В активе каталонцев 58 очков после 27 туров. Идущий следом мадридский "Реал" отстает на 2 балла.