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Неймар не перейдет в "Барселону"

Каталонский клуб отказался от приобретения нападающего "ПСЖ" Неймара.
Фото: Чемпионат
Как сообщает Sport.es, парижане просят у "сине-гранатовых" 175 млн евро за бразильца, более того исключают возможность включения в сделку других игроков.

Летом 2017 года Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории. В завершившемся досрочно розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 15 матчей и забил 13 голов.


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Теги: Неймар Барселона ПСЖ Ла Лига Лига 1
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