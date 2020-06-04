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Бэйл застраховал свою ногу. Кайли Миноуг потратила такую же сумму за страхование своей пятой точки

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу от серьезных травм.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Об этом хавбек рассказал в подкасте у Эрика Андерса Ланга. Сумму Бэйл решил не разглашать. Однако британская букмекерская контора William Hill провела расследование и попыталась узнать примерную сумму страховки.

- Его нога стоит столько же, сколько улыбка Джулии Робертс, ноги Майкла Флэтли и задница Кайли Миноуг. Его нога, вероятно, застрахована на сумму чуть менее 100 миллионов фунтов, - рассказал пресс-секретарь конторы Руперт Адамс в интервью The Mirror.

В сезоне 2019/2020 в составе мадридского "Реала" Гарет Бэйл забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 18-ти матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, в "Реале" одной из главных задач на летнее трансферное окно была поставлена задача избавиться от Гарета Бэйла. Руководство "сливочных" недовольно тем, что валлиец не сумел воспользоваться шансами, которые ему предоставлял главный тренер Зинедин Зидан.


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Теги: Бэйл Реал Ла Лига
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