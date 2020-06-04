"Барселона" не хочет отпускать Ракитича в "Севилью" бесплатно

"Севилья" планирует подписать полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича бесплатно, каталонцы против.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Mundo Deportivo. Соглашение хорвата и "сине-гранатовых" истекает лишь в июне 2021 года. "Барселона" просит за хавбека 15-20 млн евро.



Также источник полагает, что "Севилья" не будет готова предложить Ракитичу примерно такую же зарплату, что ставит под сомнение возвращение хорватского полузащитника в бывшую команду.



Напомним, Иван Ракитич перешел в "Барселону" в 2014 году из "Севильи". Он выступал за нее 3 года. Сумма трансфера составила 18 млн евро.