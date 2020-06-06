Гарет Бэйл пропустил командную тренировку из-за переутомления

Валлийский полузащитник не принял участие в двусторонке " Реала ".

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Marca.



По информации источника, Бэйл и Мариано Диас пропустили двусторонку команды. Сообщается, что причиной этому в случае с Бэйлом стало переутомление.



Диас не принимал участие в игре в связи с мерами предосторожности.



В текущем сезоне Бэйл провёл за "Реал" 18 игр, забил три мяча и записал на свой счёт два ассиста.