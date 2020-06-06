Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Бэйл и Мариано Диас пропустили двусторонку команды. Сообщается, что причиной этому в случае с Бэйлом стало переутомление.
Диас не принимал участие в игре в связи с мерами предосторожности.
В текущем сезоне Бэйл провёл за "Реал" 18 игр, забил три мяча и записал на свой счёт два ассиста.
Гарет Бэйл пропустил командную тренировку из-за переутомления
Валлийский полузащитник не принял участие в двусторонке "Реала".
Фото: Getty Images
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