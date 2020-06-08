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Ла Лига возвращается на "Матч ТВ" с севильского дерби

11 июня после 3-месячной паузы возобновится чемпионат Испании по футболу.
Фото: © Global Look Press
В этот день будет сыграна первая встреча 28 тура между "Севильей" и "Бетисом". Севильское дерби, а также еще 7 игр предстоящего тура покажет "Матч ТВ". Трансляции остальных матчей зрители увидят на тематических каналах.

Испанские клубы приступили к тренировкам в начале мая после того, как власти страны объявили о смягчении карантина в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусом. Занятия проводились с соблюдением мер предосторожности.

Сначала футболисты тренировались индивидуально, затем им разрешили объединяться в группы по 10 человек, а вскоре – по 14. В обязательном порядке все сдавали тесты на COVID-19. В первых числах июня команды вернулись к полноценным тренировкам.

По примеру Бундеслиги оставшиеся игры сезона в Примере будут проведены без болельщиков.

В общей сложности из 28 тура чемпионата Испании на "Матч ТВ" будет показано восемь встреч.


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Теги: Севилья Бетис Ла Лига
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