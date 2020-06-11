Защитник "Барселоны" Семеду отстранён от тренировок с командой из-за нарушения протокола Ла Лиги

Из-за нарушения протокола Ла Лиги защитник каталонской команды Нельсон Семеду отстранён от тренировок.



Как сообщает Marca, футболист посетил вечеринку, на которых было более 20 человек без масок. Пока не подтвердится отсутствие коронавируса у игрока, он не сможет тренироваться.



Известно, что на вечеринке не все люди соблюдали дистанцию. Также футболист не сообщил клубу о том, что намеревается посетить веселье.



"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 27 турах 58 очков.