- Он давно играет на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, мог бы добиться большего. Но что есть, то есть. Думаю, он поможет "Валенсии" в оставшихся играх. А что будет летом - большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды, - цитируют Мендьету Известия.
Денис Черышев подписал полноценный контракт с "Валенсией" в июле 2019-го. До этого игрок сборной России дважды играл за "летучих мышей" на правах аренды в 2016 и с 2018 по 2019. Контракт хавбека с испанским клубом рассчитан до 2022 года.
В нынешнем сезоне Черышев принял участие в 22 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
За свою карьеру Черышев также выступал за мадридский "Реал", "Вильярреал" и "Севилью". Является воспитанником "сливочных".
Мендьета - о Черышеве: если бы не травмы, мог бы добиться большего
Экс-игрок сборной Испании Гаиска Мендьета прокомментировал игру полузащитника "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева.
Фото: Gettyimages.ru
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