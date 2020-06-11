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Форлан - о Смолове: мощный, обладающий хорошей техникой. Мне понравилось, как он начал играть за "Сельту"

Экс-игрок мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Форлан прокомментировал игру российского нападающего "Сельты" Федора Смолова.
Фото: Sport.ru
- Мне понравилось, как Смолов начал играть за "Сельту". Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не так результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность, - цитируют Форлана Известия.

Также Диего считает, что дуэт Смолова и его одноклубника Яго Аспаса позволит команде показать хорошую игру и сохранить прописку в высшем испанском дивизионе по итогам сезона.

Федор Смолов выступает за испанскую "Сельту" на правах аренды из "Локомотива". Ранее появилась информация, что испанцы намерены выкупить 30-летнего россиянина. Смолов провел за испанский клуб 6 матчей и забил один мяч в ворота мадридского "Реала" в гостях.


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Теги: Форлан Смолов Сельта Ла Лига
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