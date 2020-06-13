Стоичков: я бы отдал "Золотую бутсу", чтобы увидеть Месси чемпионом мира

Экс-форвард "Барселоны" Христо Стоичков поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

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Аргентинец не выигрывал титул чемпиона мира со своей сборной.



- Я бы отдал "Золотую бутсу", полученную мной на чемпионате мира 1994 года, чтобы увидеть Месси чемпионом мира. Месси - легенда. То, что он делает в „Барселоне“, никто не сможет повторить. Не думаю, что существует ещё один такой игрок, как он, - цитирует Стоичкова Marca.



С 1995 по 2000 Лионель Месси играл за молодежный состав аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", оттуда перешел в систему "Барселоны". Форвард выступает за основной состав каталонской команды с 2003 года. Он провел 772 матча во всех турнирах и забил 662 гола. В сборной Аргентины форвард принял участие в 138 официальных матчах и забил 70 голов.