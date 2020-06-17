Стали известны детали нового контракта Месси с "Барселоной"

Стали известны детали нового контракта нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с клубом.

Global Look Press

Как сообщает El Mundo Deportivo, соглашение будет рассчитано до 2023 года.



Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает в 2021 году.



Во всех соглашениях аргентинцах с "Барселоной" есть пункт о том, что он может покинуть команду по завершении каждого сезона.



Ранее сообщалось, что из-за конфликта с руководством Месси нынешним летом уйдет из "Барселоны", за которую выступает с 2003 года.