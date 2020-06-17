Как сообщает El Mundo Deportivo, соглашение будет рассчитано до 2023 года.
Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает в 2021 году.
Во всех соглашениях аргентинцах с "Барселоной" есть пункт о том, что он может покинуть команду по завершении каждого сезона.
Ранее сообщалось, что из-за конфликта с руководством Месси нынешним летом уйдет из "Барселоны", за которую выступает с 2003 года.
Стали известны детали нового контракта Месси с "Барселоной"
Стали известны детали нового контракта нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с клубом.
Global Look Press
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