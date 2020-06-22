Месси близок к продлению контракта с "Барселоной"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с клубом.

Global Look Press

Как сообщает Marca, аргентинец ведет переговоры лично с президентом "Барселоны" Хосепом Марией Бартомеу. Контракт будет рассчитан до 2023 года. Зарплата Месси останется прежней.



Также у Месси будет право покинуть клуб по окончании каждого сезона.



Действующий контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.