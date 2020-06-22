Месси близок к продлению контракта с "Барселоной"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с клубом.
Global Look Press
Как сообщает Marca, аргентинец ведет переговоры лично с президентом "Барселоны" Хосепом Марией Бартомеу. Контракт будет рассчитан до 2023 года. Зарплата Месси останется прежней.

Также у Месси будет право покинуть клуб по окончании каждого сезона.

Действующий контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.


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Теги: Месси Барселона Ла Лига
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