Как сообщает Sky Sport Italia, итальянцы заплатят за него 80 млн евро. При этом зарплата бразильца будет составлять 5 млн евро в год.
Пока неизвестно, согласится ли бразильский футболист перейти в "Ювентус". Его пока не убедили в необходимости перехода.
Ранее утверждалось, что "Барселона" намеревается включить Артура в сделку по трансферу полузащитника Миралема Пьянича.
Sky Italia: "Ювентус" согласовал переход Артура из "Барселоны" за 80 млн евро
Туринский "Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Барселоны" Артура Рамоса.
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