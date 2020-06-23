Sky Italia: "Ювентус" согласовал переход Артура из "Барселоны" за 80 млн евро

Туринский "Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Барселоны" Артура Рамоса.

Как сообщает Sky Sport Italia, итальянцы заплатят за него 80 млн евро. При этом зарплата бразильца будет составлять 5 млн евро в год.



Пока неизвестно, согласится ли бразильский футболист перейти в "Ювентус". Его пока не убедили в необходимости перехода.



Ранее утверждалось, что "Барселона" намеревается включить Артура в сделку по трансферу полузащитника Миралема Пьянича.