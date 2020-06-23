"Севилья" объявила об уходе российской футболистки Карповой

Российская футболистка Надежда Карпова покинула "Севилью", сообщает пресс-служба испанского клуба.



Фото: ФК "Валенсия"

Россиянка ушла из команды после того, как у неё истёк контракт с "Севильей". Стороны решили не продлевать соглашение.



За "Севилью" Карпова выступала с 2019 года. За это время она приняла участие в 20 матчах "Севильи" и забила 6 мячей.



По всей видимости, россиянка продолжит карьеру в Европе. Сообщалось об интересе к ней со стороны "Челси", "Рединга" и "Вест Хэм Юнайтед".