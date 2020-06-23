- Почему я не играю? Хороший вопрос, я бы и сам хотел знать. Когда команда побеждает примерно с одним составом, у тренера есть костяк, и это трудно изменить. Также тяжело, когда ты получаешь на поле всего несколько минут - за это время трудно показать себя, - цитирует Хамеса Marca.
Также колумбиец отметил, что все слухи, которые ходят вокруг него - неправда. Хамес утверждает, что выкладывается на тренировках и даже остается работать сверхурочно. Однако Зидан дает ему мало шансов. Также Родригес заметил, что при хорошем предложении выберет команду, за которую сможет играть чаще.
Контракт Хамеса с "Реалом" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне он провел в Ла Лиге 8 игр, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Хамес: почему я не играю? Хороший вопрос, я бы и сам хотел знать
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес ответил на вопрос, почему он получает мало игровой практики в команде.
Фото: AP
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