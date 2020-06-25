"Реал" и Рамос обсуждают продолжительность нового контракта

Капитан мадридского " Реала " Серхио Рамос точно продлит контракт с клубом, несмотря на долгие переговоры.

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Об этом сообщает Marca. Ни клуб, ни игрок не торопятся с решением. Рамос много общается с президентом "сливочных" Флорентино Пересом, и они уверены, что контракт будет продлен.



Единственный вопрос - срок соглашения. "Реал" предлагает защитнику однолетний контракт, Рамос настаивает на более длительном сроке. Текущее соглашение истекает следующим летом.



На счету Серхио Рамоса 8 голов в текущем сезоне Ла Лиги и 29 игр. Испанец обновил свой рекорд результативности.



"Реал" набрал 68 очков и делит первое место в таблице с "Барселоной".