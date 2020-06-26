Об этом сообщает ESPN. Игрок и тренер поругались еще после финала Лиги чемпионов в 2018 году, когда "сливочные" обыграли "Ливерпуль". Бэйлу удалось дважды отличиться в той игре.
Сообщается, что форвард недоволен своей текущей ролью запасного. Зидан старается не показывать конфликта на публике, однако на самом деле был бы рад уходу валлийца.
В сезоне 2019/2020 в составе мадридского "Реала" Гарет Бэйл забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 20-ти матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, в "Реале" одной из главных задач на летнее трансферное окно была поставлена задача избавиться от Гарета Бэйла. Руководство "сливочных" недовольно тем, что валлиец не сумел воспользоваться шансами, которые ему предоставлял главный тренер Зинедин Зидан.
Отношения между Зиданом и Бэйлом накалились
Отношения между главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом и нападающим команды Гаретом Бэйлом сильно испортились.
Фото: Getty Images
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