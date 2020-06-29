"Барселона" намерена уволить Сетьена в конце сезона

Стало известно, что руководство сине-гранатовых планирует расстаться с наставником команды Кике Сетьеном.

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По информации СМИ, в этом заинтересовано не только руководство клуба, но и футболисты. Сообщается, что игроки недовольны его методами и не понимают идей тренера.Боссы клуба в свою очередь разочарованы как результатами команды, так и высказываниями специалиста.Сообщается, что Сетьен может сохранить свой пост только в случае победы в Лиге чемпионов.