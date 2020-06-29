СМИ сообщили имя преемника главного тренера сине-гранатовых Кике Сетьена.
В том случае, если отставка Сетьена случится до конца текущего сезона, команду возглавит Хавьер Гарсия Пимьента, на данный момент работающий в "Барселоне Б".
Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло решение уволить Сетьена в конце сезона, футболисты поддерживают это решение.
"Барселона" после 32 туров Ла Лиги идёт на второй строчке, уступая "Реалу" в два очка.
Об этом сообщает As.
В случае увольнения Сетьена "Барселону" возглавит тренер второй команды
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