Напомним, что этот клуб выступает сын Дмитрия полузащитник Денис Черышев.
- Меня не удивило это решение. Считаю, что оно верное, потому что у команды не было результата. Тот положительный результат, который был в самом начале, - это заслуга Марселино. Команда играла на его багаже.
Денис серьёзно готов, у него отличное настроение. Даже выходя на замену, он понимает, что должен помочь команде, - цитирует специалиста News.
Обязанности наставника "Валенсии" до конца сезона будет исполнять Воро Гонсалес. После 32 туров Ла Лиги команда располагается на восьмой строчке в таблице.
Денис Черышев подписал полноценный контракт с "Валенсией" в июле 2019-го. До этого игрок сборной России дважды играл за "летучих мышей" на правах аренды в 2016 и с 2018 по 2019. Контракт хавбека с испанским клубом рассчитан до 2022 года.
В нынешнем сезоне Черышев принял участие в 19 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
"Меня не удивило это решение". Дмитрий Черышев - об отставке тренера "Валенсии"
Тренер Дмитрий Черышев прокомментировал отставку наставника "Валенсии" Альберта Селадеса.
Фото: Global Look Press
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