Месси хочет покинуть "Барселону" после окончания контракта

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси планирует покинуть команду по истечении соглашения.

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Как сообщает Cadena Ser, аргентинец устал от того, что его винят во всех проблемах команды и приписывают ему те решения, которые он не принимал.



Соглашение Месси и сине-гранатовых истекает в 2021 году. В текущем сезоне Ла Лиги нападающий провел 28 матчей, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач.