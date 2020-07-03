Сестра Гризманна скоро обсудит будущее игрока с "Барселоной"

Агент и сестра французского нападающего "Барселоны" Мод Гризманн планирует провести встречу с руководством сине-гранатовых.

Фото: Reuters

Об этом сообщает Sport.es. Агент планирует обсудить игровое время форварда и дальнейшие планы на него. Отмечается, что Гризманн очень недоволен непопаданием в стартовый состав.



Антуан расстроен в главном тренере "Барселоны" Энрике Сетьене и он этого не скрывает. Однако футболист отметил, что его родственникам не стоит открыто выражать недовольство, так как это отрицательно влияет на его имидж.



В текущем сезоне Ла Лиги чемпион мира провел за каталонскую команду 32 матча, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.