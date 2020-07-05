Зидан: я устал от разговоров, что мы побеждаем благодаря судьям

Главный тренер мадридского " Реала " Зинедин Зидан поделился эмоциями после выигранного матча с "Атлетиком" в рамках 34-го тура Ла Лиги.

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- Я устал от разговоров, что мы побеждаем благодаря судьям. Пока мы не станем чемпионами наверняка, мы не расслабимся и продолжим идти к своей цели. Это очень важная победа, игра была упорной и интенсивной.



Нам не хватает остроты в атаке, но наша оборона играет очень хорошо, - цитирует Зидана Marca.



Единственный гол в матче забил защитник и капитан "сливочных" Серхио Рамос. Он реализовал пенальти на 73-й минуте.



"Реал" набрал 77 очков и увеличил отрыв от каталонцев до 7-ми баллов, однако у "Барселоны" есть матч в запасе. Сине-гранатовые сыграют сегодня вечером с "Вильярреалом".