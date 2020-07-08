Суарес - в топ-3 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

"Барселона" в 35-м туре чемпионата Испании на своем поле обыграла "Эспаньол".

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Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил уругвайский нападающий Луис Суарес. Форвард вышел на третье место в истории лучших бомбардиров каталонской команды. В его активе 195 гола.



Лидирует в списке Лионель Месси, на счету которого 630 голов. На втором месте в списке бомбардиров "Барселоны" значится Сезар Родригес (232).