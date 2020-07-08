Сетьен: где "Реал" может потерять очки? Это не наше дело

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о матче 35-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом".

Фото: © Twitter FC Barcelona

Встреча завершилась минимальной победой каталонцев - 1:0.



"Не самый лучший наш матч. У "Эспаньола" насыщенная оборона, мы не могли найти свободные зоны. Было очень сложно проходить такую оборону.



Где "Реал" может потерять очки? Это не наше дело. Нам нужно беспокоиться о себе", - цитирует Сетьена AS.



"Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Барселона" идет второй. Отрыв составляет одно очко, но у "сливочных" есть матч в запасе.