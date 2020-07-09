У Винисиуса подозревают коронавирус. Игрока отстранили от тренировок "Реала"

Мадридский "Реал" отстранил форварда Винисиуса Жуниора от тренировок.



Фото: Marca

Главный тренер столичного клуба Зинедин Зидан сообщил, что тест на коронавирус футболиста дал странный результат. Так, в результате есть отклонения от нормы.



Пока врачи не могут поставить точный диагноз, но футболист уже сдал второй тест. Предполагается, что его результаты будут известны сегодня.



В настоящий момент Винисиус изолирован. Футболист не принимает участия в тренировках. Если выяснится, что он здоров, то бразилец сможет возобновить работу с завтрашнего дня.