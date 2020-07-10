Куртуа - первый голкипер "Реала" с 1988 года, который провел 18 сухих матчей за сезон

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа после матча 35-го тура Ла Лиги с "Алавесом" установил рекорд.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Отыграв 18-ю игру на ноль, бельгиец стал первым вратарём "сливочных" начиная с 1988 года, которому покорилась эта отметка в данном турнире.

27-летний бельгиец перешел в мадридский "Реал" из "Челси" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, контракт был подписан на 6 лет.

В текущем сезоне "Реал" опережает "Барселону" на 4 очка за три тура до конца розыгрыша Ла Лиги.

Источник: Bleacher Report


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Куртуа Реал Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Юран - о Тедеско: когда есть VAR, с судьями просто бессмысленно спорить
Куртуа - первый голкипер "Реала" с 1988 года, который провел 18 сухих матчей за сезон
Слуцкий рассказал, чем работа в "Рубине" отличается от его периода в "Халле" и "Витессе"
Аршавин: если Тедеско извинился, дисквалификацию можно было бы скостить и на меньшее число игр
Переходные матчи между командами РПЛ и ФНЛ могут быть отменены 1
"Реал" забил "Алавесу" два безответных мяча и превзошел отметку в 500 голов при Зидане
Пономарёв: "Локомотив" ЦСКА пройдёт легче, чем "Рубин"
"Спартак" перед игрой с "Сочи" провел тренировку в Адлере 1
Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером 2
Ибрагимович: это не мой "Милан", сейчас здесь всё работает по-другому
Мартинес договорился о контракте с "Барселоной"
Арбитр Федотов: по работе ВАР - это самый поганый тур в этом сезоне
"Реал Сосьедад" дома проиграл "Гранаде"
Шипулин - о задержании болельщиков "Спартака": репрессии на пустом месте 1
Широков: взгляды на футбол у Шалимова и Тедеско схожие 2
Источник: апелляция "Манчестер Сити" по делу об исключении клуба из Лиги чемпионов будет удовлетворена
Марсело выбыл из строя из-за мышечной травмы бедра
Арбитр Федотов - о Тедеско: это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были 6
Агуэро пропустит ответный матч 1/8 финала ЛЧ с "Реалом"
Григорьянц: Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест он и был дисквалифицирован 7
"Думаю, он все делает для того, чтобы его уволили с хорошей компенсацией". Чернышов - о Тедеско 12
РФС оштрафовал клубы более чем на 1 млн рублей
Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Осасуной" 2
"Спартак-2" при Федуне и Газизове пропустил 5 голов от "Торпедо"
"Уфа" опубликовала видео, как Евсеев восстанавливается в бане с помощью башкирского меда 4
Опубликован список трансляций 28-го тура РПЛ
Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга 2
Евсеев: температура такая же, как и число набранных нами очков
Футболисты "Филадельфия Юнион" вышли на поле в футболках "Жизни черных важны"
Юрист Пацев: Тедеско получил наибольший штраф для физических лиц 4
Все новости