Куртуа - первый голкипер "Реала" с 1988 года, который провел 18 сухих матчей за сезон

Вратарь мадридского " Реала " Тибо Куртуа после матча 35-го тура Ла Лиги с "Алавесом" установил рекорд.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Отыграв 18-ю игру на ноль, бельгиец стал первым вратарём "сливочных" начиная с 1988 года, которому покорилась эта отметка в данном турнире.



27-летний бельгиец перешел в мадридский "Реал" из "Челси" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, контракт был подписан на 6 лет.



В текущем сезоне "Реал" опережает "Барселону" на 4 очка за три тура до конца розыгрыша Ла Лиги.



Источник: Bleacher Report