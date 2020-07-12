У Гризманна диагностировано повреждение четырёхглавой мышцы бедра

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн получил травму в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с "Вальядолидом" (1:0).



После медицинского обследования у француза диагностировано повреждение четырёхглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки восстановления футболиста не сообщаются



"Барселона" в Ла Лиге осталось провести две игры - с "Осасуной" и "Алавесом". Клуб занимает второе место в турнирной таблице.