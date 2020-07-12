Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн получил травму в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с "Вальядолидом" (1:0).
После медицинского обследования у француза диагностировано повреждение четырёхглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки восстановления футболиста не сообщаются
"Барселона" в Ла Лиге осталось провести две игры - с "Осасуной" и "Алавесом". Клуб занимает второе место в турнирной таблице.
У Гризманна диагностировано повреждение четырёхглавой мышцы бедра
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