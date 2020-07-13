Рамос - о титуле: мы ещё ничего не выиграли

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился эмоциями после выигранного матча 36-го тура Ла Лиги с "Гранадой".
Фото: Getty Images
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных". "Реал" одержал девятую победу подряд в Примере.

- Мы ещё ничего не выиграли, хотя видно желание команды завоевать титул. Сейчас всё зависит от нас, и ещё остались очки, которые нужно набрать.

При счёте 2:0 в нашу пользу мы допустили ошибку и пропустили. Вместо того чтобы забить третий мяч, мы расслабились. Такого нельзя допускать, потому что любая команда может у нас выиграть, если не поддерживать интенсивность игры, - цитирует Рамоса Marca.

Если мадридцы выиграют в следующей встрече, то станут чемпионами Испании. За два тура до конца розыгрыша Ла Лиги, у "Реала" 83 очка. "Барселона" имеет в активе 79 баллов. Если каталонская команда потерпит поражение в следующем туре, то исход игры "сливочных" не будет важен, титул достанется мадридской команде.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рамос Реал Гранада Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бэйл может покинуть "Реал" до завершения контракта
Евсеев - о болельщиках "Локо", скандировавших его имя: я даже от игры отвлёкся 1
Конте: если в клубе недовольны тем, что я делаю, я сразу уйду
Семак: все ждут, когда "Зенит" споткнется, чтобы подхватить знамя и мчаться вперед. Нам его нельзя ронять 1
Рамос - о титуле: мы ещё ничего не выиграли
Газизов не рассматривает агентов на пост спортивного директора "Спартака"
Источник: Лунев пропустит минимум месяц из-за травмы 2
Судья ударил футболиста во время товарищеского матча российских команд 1
ЦСКА предпримет еще одну попытку подписать Гайча 1
Малком вошел в список лучших нападающих "Барселоны" за последние 20 лет 1
"Реал" одержал 9-ю победу подряд
"Интер" обыграл "Торино" и догнал "Лацио" в таблице
Роналду может быть оштрафован из-за 10-летнего сына 3
"Манчестер Юнайтед" на 96-й минуте упустил победу над "Саутгемптоном"
Безбородов ответил на вопрос о том, что он "убирает" конкурентов "Зенита" 7
Широков: "Локомотив" с таким составом должен как минимум в четвертьфинал Лиги Европы выходить 1
Де Хеа проводит 400-й матч за "МЮ"
Игонин: странно слышать от московских друзей, что причина побед "Зенита" - поддержка "Газпрома" 33
"Реал" назвал состав на матч с "Гранадой"
Пеллегрини: я не могу просить "Бетис" купить Месси или Роналду
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Вильярреал"
"Краснодар" в случае продажи Рамиреса может подписать Кругового
Агент защитника "Лестера" - об интересе "Локомотива": это ложь
Николаев считает, что судья правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака" 15
Тирни признан лучшим игроком "Арсенала" в июне
"СЭ": Деспотович стал игроком "Рубина" 2
Широков: целенаправленной травли "Спартака" нет 5
Источник: президент "Ростова" рассматривает возможность приобретения клуба в Европе 11
"Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает". Аджоев опроверг слухи о переговорах с Гончаренко 2
Сане провел первую тренировку в "Баварии"
Все новости