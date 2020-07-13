Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных". "Реал" одержал девятую победу подряд в Примере.
- Мы ещё ничего не выиграли, хотя видно желание команды завоевать титул. Сейчас всё зависит от нас, и ещё остались очки, которые нужно набрать.
При счёте 2:0 в нашу пользу мы допустили ошибку и пропустили. Вместо того чтобы забить третий мяч, мы расслабились. Такого нельзя допускать, потому что любая команда может у нас выиграть, если не поддерживать интенсивность игры, - цитирует Рамоса Marca.
Если мадридцы выиграют в следующей встрече, то станут чемпионами Испании. За два тура до конца розыгрыша Ла Лиги, у "Реала" 83 очка. "Барселона" имеет в активе 79 баллов. Если каталонская команда потерпит поражение в следующем туре, то исход игры "сливочных" не будет важен, титул достанется мадридской команде.
Рамос - о титуле: мы ещё ничего не выиграли
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился эмоциями после выигранного матча 36-го тура Ла Лиги с "Гранадой".
Фото: Getty Images
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