Ранее сообщалось, что валлиец и Зинедин Зидан поругались еще после финала Лиги чемпионов в 2018 году, когда "сливочные" обыграли "Ливерпуль".
Форвард недоволен своей текущей ролью запасного, однако его представители утверждают, что Бэйл намерен отработать контракт до конца. Его соглашение с "Реалом" истекает в 2022 году.
В сезоне 2019/2020 в составе мадридского "Реала" Гарет Бэйл забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16-ти матчах Ла Лиги.
Источник: ABC
Бэйл может покинуть "Реал" до завершения контракта
Руководство мадридского "Реала" рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с нападающим Гаретом Бэйлом.
Фото: Getty Images
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