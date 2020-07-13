Бэйл может покинуть "Реал" до завершения контракта

Руководство мадридского "Реала" рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с нападающим Гаретом Бэйлом.
Фото: Getty Images
Ранее сообщалось, что валлиец и Зинедин Зидан поругались еще после финала Лиги чемпионов в 2018 году, когда "сливочные" обыграли "Ливерпуль".

Форвард недоволен своей текущей ролью запасного, однако его представители утверждают, что Бэйл намерен отработать контракт до конца. Его соглашение с "Реалом" истекает в 2022 году.

В сезоне 2019/2020 в составе мадридского "Реала" Гарет Бэйл забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16-ти матчах Ла Лиги.

Источник: ABC


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Теги: Бэйл Реал Ла Лига
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