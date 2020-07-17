- Мне здесь нравится, и все это знают. Я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Я счастлив и спокоен. Надеюсь, именно из "Реала" смогу уйти на пенсию, - цитирует Рамоса пресс-служба "сливочных".
Ранее сообщалось, что "Реал" предлагает капитану однолетний контракт, Рамос настаивает на более длительном сроке. Текущее соглашение истекает летом 2021 года.
Напомним, после вчерашней встречи мадридцев и "Вильярреала" (2:1) "Реал" в 34-й раз в своей истории выиграл чемпионат Испании. Последний раз "сливочные" побеждали в турнире в сезоне 2016/17.
Рамос: надеюсь, именно из "Реала" смогу уйти на пенсию
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о перспективах своей карьеры.
Фото: Getty Images
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