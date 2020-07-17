Перес: Бензема должен получить "Золотой мяч"

Президент " Реала " Флорентино Перес высказался о нападающем клуба Кариме Бензема.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

По словам Переса, французский форвард должен получить "Золотой мяч".



"Карим должен получить "Золотой мяч". Я не видел, чтобы у игрока был настолько хороший год, как у него", - приводит слова Переса Daily Mail.



"Реал" вчера одержал победу над "Вильярреалом" и досрочно стал чемпионом Испании. Дубль в матче оформил Бензема. В текущем сезоне футболист забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 36 матчах.