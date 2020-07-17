По словам Переса, французский форвард должен получить "Золотой мяч".
"Карим должен получить "Золотой мяч". Я не видел, чтобы у игрока был настолько хороший год, как у него", - приводит слова Переса Daily Mail.
"Реал" вчера одержал победу над "Вильярреалом" и досрочно стал чемпионом Испании. Дубль в матче оформил Бензема. В текущем сезоне футболист забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 36 матчах.
Перес: Бензема должен получить "Золотой мяч"
Президент "Реала" Флорентино Перес высказался о нападающем клуба Кариме Бензема.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
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