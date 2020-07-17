Болельщики "Барселоны" не считают, что Месси - лучший игрок сезона

Испанское издание Marca провело опрос на звание лучшего игрока текущего сезона в "Барселоне".

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На первом месте по результатам промежуточного голосования расположился голкипер сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген. Нападающий Лионель Месси занимает вторую строчку.



Тройку замыкает молодой испанский полузащитник Рикард Пуч. Также в десятку лучших игроков по мнению болельщиков вошли Ансу Фати, Клеман Лангле, Френки де Йонг, Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Серхи Роберто, Рональд Араухо.



Отметим, что в десятке не фигурируют Жерар Пике, Серхио Бускетс и Луис Суарес.