"Это абсолютно нормально, что мы встретились. Мы заботимся об улучшении ситуации и надеемся найти решения. Это мы с Бартомеу и обсуждали.
Мы собираемся объединить усилия и взять на себя ответственность. Мы понимаем, что впереди у нас очень привлекательная задача в Лиге чемпионов", - приводит слова Сетьена Marca.
Сетьен возглавил каталонский клуб зимой 2020 года. "Барселона" в нынешнем сезоне уступила чемпионство мадридскому "Реалу".
Главный тренер "Барселоны" Сетьен рассказал, о чем общался с президентом клуба
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о встрече с президентом клуба Хосепом Бартомеу.
Фото: © Twitter FC Barcelona
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