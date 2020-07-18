- В концовке сезона "Барселона" одержала победу в семи играх, сыграла вничью три раза и проиграла только один раз. У нас получилось отличное завершение сезона, но мы не должны преуменьшать достижения "Барселоны", - цитирует Зидана пресс-служба "сливочных".
Напомним, после встречи мадридцев и "Вильярреала" в предпоследнем туре чемпионата Испании (2:1) "Реал" в 34-й раз в своей истории выиграл Ла Лигу. Последний раз "сливочные" побеждали в турнире в сезоне 2016/17.
"Барселона" в предпоследнем туре могла навязать борьбу "Реалу", однако сине-гранатовые в большинстве потерпели поражение от "Осасуны". Таким образом, "королевский" клуб взял титул в этом сезоне с отрывом в 7 очков перед последней игрой.
Зидан: получилось отличное завершение сезона, но мы не должны преуменьшать достижения "Барселоны"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги соперничества с "Барселоной" в текущем сезоне Ла Лиги.
Фото: Getty Images
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