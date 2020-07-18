Если аргентинец станет лучшим бомбардиром текущего сезона, то он станет игроком, который чаще всего забирал эту награду. Сейчас у Месси шесть побед (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019). Такое же количество у Тельмо Зарра, который выигрывал эту награду в 1945, 1946, 1947, 1950, 1951 и 1953 годах.
Основная интрига приходится на последний тур Ла Лиги. У форварда сине-гранатовых 23 забитых мяча. У нападающего "Реала" Карима Бензема 21 результативный удар. В предстоящих встречах "Барселона" сыграет с "Алавесом", "сливочные" проведут матч с "Леганесом".
Источник: Ole
Месси близок к установлению исторического рекорда в Ла Лиге
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вскоре может побить очередной рекорд.
Фото: Getty Images
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