Лучшими тренерами чемпионата Испании признаны наставник "Реала" Зинедин Зидан и возглавляющий "Севилью" Юлен Лопетеги, который был уволен из "Реала" осенью 2018 года.
Зидан привел мадридскую команду к чемпионству, а Лопетеги с "Севильей" финишировал 4-м, набрав столько же очков, сколько и "Атлетико". Отрыв от пятого места составил 10 очков.
Трофей Пичичи лучшему бомбардиру чемпионата получил Лионель Месси из "Барселоны" (25 голов), трофей Сарры лучшему испанскому бомбардиру - Жерар Морено из "Вильярреала" (18 мячей), а лучшим вратарем был признан голкипер "Реала" Тибо Куртуа, получивший трофей Саморы.
Marca назвала Зидана и Лопетеги лучшими тренерами Ла Лиги
Ведущее испанское издание Marca объявило обладателей индивидуальных наград по итогам сезона Ла Лиги 2019/20.
Фото: Getty Images
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