"Лучшие не уходят в аренду". Агент Бэйла - о будущем своего клиента

Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о планах нападающего.



"У Гарета всё хорошо, у него остаётся два года по действующему соглашению, и он не собирается никуда уезжать, его всё устраивает в Мадриде.



Гарет не ставит перед собой цели пересидеть Зидана, он усердно тренируется, просто тренер не ставит его в состав. Никакого конфликта между ними нет.



Аренда? Бэйл один из лучших игроков в мире, а лучшие не уходят в аренду", - приводит слова агента BBC.



В завершившемся сезоне Ла Лиги, по итогам которого "Реал" стал чемпионом, Бэйл провёл на поле 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.