Вилья получил обвинения в сексуальных домогательствах

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Испании Давид Вилья обвиняется в сексуальных домогательстваx.

Фото: UEFA

Об этом в твиттере рассказала девушка с именем Skyler B. По ее словам, это произошло в "Нью-Йорк Сити".



"Это было настолько неприятно, что теперь меня пугает даже мысль о профессиональном спорте. Мои мечты разрушены. Когда я попала на стажировку в клуб, я наивно верила, что получаю шанс всей жизни.



Вилья трогал меня каждый чертов день. А мои боссы только лишь смеялись. Женщины, которым хватает храбрости рассказывать свои истории, – мои герои. Мне всегда говорили, что я ужасно отношусь к этой работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать", - написала девушка.



38-летний Вилья завершил карьеру в январе 2020 года. За "Нью-Йорк Сити" он играл с 2015 по 2018 год.