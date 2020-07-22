Игроки "Барселоны" получили неделю отдыха в преддверии Лиги чемпионов

Футболисты "Барселоны" получили неделю отдыха в преддверии Лиги чемпионов.



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Как пишет Marca, игроки каталонской команды соберутся на базе 28 июля и начнут подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи". Отмечается, что такое решение поможет игрокам отвлечься от неудачи в чемпионате Испании.



"Барселона" в минувшем сезоне финишировала на 2-м месте в турнирной таблице.